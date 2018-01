Lavori alla palestra della scuola: approvati due progetti

La Giunta comunale faentina ha recentemente approvato un importante intervento di ristrutturazione della palestra della scuola media Bendandi di Granarolo Faentino. La palestra della scuola media di Granarolo è una delle palestre di maggiori dimensioni presenti nel territorio faentino e annesse a un fabbricato scolastico. La superficie sportiva è infatti di quasi 600 metri quadrati e consente l'utilizzo extra scolastico a società sportive che praticano diverse discipline, quali pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallamano e ginnastica.

Due sono i progetti deliberati dalla Giunta faentina: uno relativo al rifacimento del tetto, l'altro alla pavimentazione della palestra. Il primo intervento, per un importo di oltre 52mila euro, prevede il rifacimento della manto di copertura della palestra, la realizzazione di un nuovo massetto alleggerito, la posa di una guaina bituminosa impermeabilizzante e il parziale rifacimento delle lattonerie. Il secondo, per una spesa di 46 mila euro, interessa invece il rifacimento della pavimentazione della palestra alquanto usurata, tanto da risultare in alcuni punti pericolosa per gli utenti, sia gli alunni della scuola che gli atleti delle varie società sportive che utilizzano l'impianto. Le procedure d'appalto per l'esecuzione dei due progetti sono già state avviate in questi giorni. I lavori sono programmati nella prossima estate, per non interferire nell'organizzazione dell'attività scolastica e sportiva.