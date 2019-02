Lavori alla rete del gas: viabilità modificata nelle strade della città

Nuovi disagi alla viabilità per i lavori di potenziamento, estensione e manutenzione della rete del gas in via Laghi e viale Baccarini a Faenza, effettuati dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas.

A partire da lunedì infatti a causa del cantiere, in viale Baccarini, nel tratto compreso tra via Tolosano e l’incrocio con via Laghi–via Oriani si circolerà solo a senso unico, con direzione da via Tolosano verso l’incrocio. Mercoledì 6 febbraio prossimo sarà inoltre riaperto al traffico nel doppio senso di marcia il tratto di via Laghi compreso da viale Baccarini a via Scalo Merci, nel quale in questi giorni si circola solo a senso unico. Dall’11 febbraio l’intervento si sposterà poi nell’incrocio di via Tolosano-viale Baccarini-viale IV Novembre, che sarà chiuso per i veicoli diretti a nord (verso Bologna). Gli automezzi provenienti da viale IV Novembre all’incrocio non potranno proseguire su via Tolosano, ma dovranno svoltare a destra su viale Baccarini (lato monte) poi procedere su via Laghi e via Scalo Merci (che sarà a senso unico con direzione via Laghi-via Tolosano) per rientrare in via Tolosano. Analogo percors, non potendo svoltare a sinistra all’incrocio, anche per i mezzi provenienti da viale Baccarini (lato valle) e diretti su viale Tolosano. Questa fase dell’intervento dovrebbe durare un paio di giorni.

Seguirà l’ultima fase dei lavori, programmata dal 13 al 15 febbraio prossimi, che prevede la riapertura al doppio senso di marcia del tratto di viale Baccarini tra via Tolosano e via via Laghi, il ripristino del senso unico originale in via Scalo Merci (da via Tolosano a via Laghi) e il divieto di svolta su viale Baccarini (direzione centro) per tutti i veicoli all’incrocio di via Tolosano e viale IV Novembre, perché l’intervento riguarderà il tratto di viale Baccarini dall’incrocio con via Tolosano-viale IV Novembre fino all’altezza di via Manzoni. Completato anche quest’ultimo tratto (tre giorni il tempo previsto) lavori si sposteranno, infine, in via Manzoni, ma qui i disagi per la circolazione saranno sicuramente minori essendo questa strada molto meno trafficata. Fino al 15 febbraio sono anche previste modifiche nei percorsi della linea 1 e 2 del trasporto pubblico urbano.