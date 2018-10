Lavori alla rete fognaria di Cervia: viale Vittorio Veneto chiude al traffico

Partiranno lunedì 15 ottobre lungo viale Vittorio Veneto a Cervia i lavori svolti dal Gruppo Hera per il potenziamento della rete fognaria. L’intervento rientra nel progetto di posa di una delle adduttrici principali, dal diametro di 600 millimetri, che recapita i reflui fognari al depuratore di Cervia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato necessario istituire il divieto di transito in viale Vittorio Veneto da lunedì 15 ottobre fino alla fine del mese di novembre. Pertanto saranno disposte modifiche alla circolazione stradale, per dirottare il traffico sulle strade adiacenti. Durante l’esecuzione dell’intervento potranno essere momentaneamente chiuse al traffico anche parti di viale Di Vittorio e di via Isonzo. Questo lavoro rappresenta il terzo stralcio del più generale intervento di posa di reti fognarie, i cui primi due stralci sono stati eseguiti a partire dal 2014 sino a tutto il 2016, finalizzato al trasferimento di tutte le portate reflue provenienti dalla zona litoranea di Cervia, Pinarella, Tagliata e dall’entroterra, verso la parte sud di Cervia sulla nuova dorsale periferica che recapita direttamente al depuratore, andando così a sgravare la rete al servizio del centro città. L’opera è necessaria per potenziare, rendere più efficiente la rete fognaria e migliorarne la sicurezza.