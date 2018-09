Lavori alla rete fognaria: viabilità e sosta modificate in centro

Disagi alla viabilità in centro a Faenza nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 settembre, per lavori di manutenzione e ripristino della rete fognaria. Giovedì dalle 7.00 alle 20.00 sarà vietata la circolazione in via Santa Maria dell'Angelo, nel tratto compreso dal civico 15 fino all'intersezione con via Barbavara. Pertanto i veicoli transitanti in via Cavour all'intersezione con via S.Maria dell'Angelo dovranno obbligatoriamente procedere diritto, mentre in via Castellani sarà provvisoriamente sospesa la zona a traffico limitato, con rimozione del fittone e obbligoper i veicoli di osservare lo stop all'incrocio con via S.Maria dell'Angelo-via Severoli-via Zanelli.

Venerdì, dalle 7.00 alle 20.00, divieto di circolazione in via C.C. Scaletta, con obbligo dei veicoli di procedere diritto in via Castellani all'intersezione con via Scaletta. In via Scaletta sarà inoltre vietata la sosta in un tratto di circa venti metri, all'altezza del civico 20. Anche nella giornata di venerdì sarà sospesa la zona a traffico limitato in via Castellani.