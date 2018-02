Lavori alla rete idrica, strada chiusa per un mese: viabilità modificata

Dal primo al 31 marzo, per consentire lavori di rifacimento della rete idrica, via Cennachiara a Cà di Lugo sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Della Resistenza e via Lunga Inferiore. In via Cennachiara, dall'intersezione con via Della Resistenza fino al civico 11 (dove è presente il maggior numero di abitazioni), sarà istituito un senso unico alternato; nel tratto compreso tra il civico 11 e l'intersezione con la via Lunga Inferiore sarà istituito il divieto di circolazione veicolare (eccetto residenti). Inoltre, in via Lunga Inferiore vigerà l’obbligo per i veicoli che percorrono via Lunga Inferiore in entrambi i sensi di marcia di proseguire diritto all'intersezione con la via Cennachiara. La viabilità in via Cennachiara, nel tratto compreso tra via Fiumazzo e via Della Resistenza non subirà modifiche. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email

urp@comune.lugo.ra.it.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !