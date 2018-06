Lavori alla rotonda dei Camionisti e su via Romea nord: viabilità modificata

Da lunedi 11 a venerdi 15 giugno è in programma un intervento di riasfaltatura della rotonda dei Camionisti - posta lungo via Romea nord in corrispondenza di via Luciano Lama - e di alcuni tratti di via Romea nord in prossimità della rotonda stessa. L’intervento prevede una ristrutturazione profonda del pacchetto stradale e sarà realizzato in due fasi.

Nella prima, che durerà circa 3 giorni, si lavorerà in corrispondenza della rotonda; sarà istituito un senso unico alternato che di giorno, durante i lavori, sarà regolato da personale della ditta incaricata della realizzazione dell’intervento, mentre di notte saranno installati dei semafori. La seconda fase prevede l’asfaltatura del tratto di innesto al “fagiolo” di fronte a Hera. In questo caso, viste le dimensioni ristrette della sezione stradale, sarà necessario deviare il traffico su via Luciano Lama. Condizioni meteorologiche permettendo, l’intervento si concluderà entro venerdì 15 giugno.