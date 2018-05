Lavori alla Rotonda delle Saline: limitazioni al traffico

Martedì e mercoledì sono previste a Cervia limitazioni al traffico per lavori nella rotonda delle Saline. Al momento è chiuso il tratto di rotonda (evidenziato nella foto in rosso) che consente in uscita da Cervia di dirigersi verso Forlì e Rimini. Si consiglia di uscire nello svincolo zona Terme/Madonna del Pino. La ditta deve procedere con il posizionamento di macchinari ingombranti sulla parte della rotatoria lato Ravenna al fine di effettuare lavori di fresatura, necessari all'eliminazione delle diverse quote e dislivello della strada.