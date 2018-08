Nella giornata di venerdì 24 agosto via Marini, a Faenza, sarà chiusa al traffico per lavori alla scuola elementare "Pirazzini". Il divieto di circolazione sarà in vigore per tutta la giornata, dalle ore 8.00 alle 20.00. La viabilità sarà ripristinata in serata al termine dei lavori.

