Lavori alle centrali telefoniche, disservizi nelle chiamate in alcune vie

Martedì 30 gennaio, a partire dalle 13.40 e per tutto il pomeriggio, a seguito di importanti aggiornamenti tecnologici da parte della società di telecomunicazioni fornitrice del Comune di Ravenna, si potranno verificare disservizi nelle comunicazioni telefoniche, sia per chiamate interne che per quelle da e verso l’esterno, sulle centrali delle sedi comunali di piazza del Popolo, piazza Kennedy, via d'Azeglio, via Baccarini, piazza Mameli, piazzale Farini, via Sant’Agata, via di Roma, via d'Alaggio, via Mura di Porta Serrata e via Berlinguer.