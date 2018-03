Lavori alle fognature: divieti di sosta e viabilità modificata

Da martedì 13 marzo in via Castiglione a Cervia, nel tratto compreso fra Piazza Tre Martiri e Via Giannina, partono i lavori urgenti di bonifica di un tratto di fognatura nera con nuova condotta in Pvc. L’intervento durerà fino al 31 marzo ed è eseguito per conto di Hera dalla ditta F.lli Fangano s.r.l. di Lentini.

Pertanto nel periodo dal 13 marzo al 31 marzo saranno istituiti: divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di lavori che per loro natura o per tecniche di lavorazione esigono l’occupazione totale del tratto di strada; restringimento della carreggiata; limite massimo di velocità 30-20-10 km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere. I residenti potranno accedere e uscire in accordo con gli addetti al cantiere. Verrà comunque messa tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente Codice della Strada.