Lavori alle Porte Vinciane e al porto canale: ponte mobile chiuso al traffico

Ancora lavori di viabilità a Cervia: lunedì, a partire dalle 8 fino al tardo pomeriggio, il ponte mobile resta chiuso al traffico per lavori rientranti nel progetto di manutenzione straordinaria delle porte vinciane. In particolare verranno rimosse le palancole e tornerà navigabile il porto canale. Da lunedì iniziano anche i lavori di ripristino navigabilità del porto canale. Per la navigazione fare riferimento agli avvisi emessi dalla Capitaneria di Porto.

