Lavori alle strade del centro storico: viabilità modificata per alcune ore

Nel pomeriggio di giovedì 5 aprile via Calligherie a Faenza resterà chiusa al traffico per alcune ore, a causa dei lavori di manutenzione ordinaria di un immobile posto all'incrocio fra via Calligherie e corso Garibaldi. Nella via sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli dalle 15 alle 17, o comunque fino al termine dei lavori. I soli residenti potranno circolare, con doppio senso di marcia, nel tratto di via Calligherie compreso da via Naviglio fino al cantiere.

