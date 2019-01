Lavori alle strade e alle fognature: viabilità modificata nel cervese

Squadre al lavoro a Tagliata in viale Sicilia, via Mezzanotte, Capricorno e piazzale dei Pesci. Nella zona ci sono limitazioni al traffico con deviazioni opportunamente segnalate. Lunedì 21 gennaio, meteo permettendo, riprenderanno anche le manutenzioni delle strade nella zona Terme, per completare le vie del quartiere ancora danneggiate. Saranno mesi intensi di lavoro, con interventi per quasi 3 milioni di euro in tutte le località della costa e del forese.

Continua anche la manutenzione dei sottoservizi nelle reti tecnologiche. In questi anni sono stati numerosi gli interventi per migliorare o potenziare il sistema fognario sia per le acque bianche (piogge), sia per le nere. Sono stati sostituiti parecchi chilometri di condotte idriche e gas in collaborazione o a opera esclusiva di Hera che gestisce i servizi. Al lavoro in questi giorni i mezzi di spurgo per pulire le condotte fognarie, in modo da migliorare la capacità di smaltimento delle reti.