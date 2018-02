Lavori alle tubature del gas: divieto di sosta e di circolazione

A Faenza un tratto di via Cantinelli, quello compreso tra via Tolosano e via Valgimigli, sarà chiuso al traffico per quattro giorni, per i lavori di sostituzione di una tubazione del gas. L'intervento, che sarà effettuato dalla ditta Italimpresa per conto di Italgas, è programmato da lunedì 5 febbraio fino a giovedì 8. Nel tratto saranno vietate sia la circolazione che la sosta, su entrambi i lati della strada. La viabilità ordinaria dovrebbe essere ripristinata nella serata di giovedì 8 febbraio.

