Castel Bolognese, la Regione finanzia i lavori nell'argine del fiume Senio

Nel piano dei cantieri per la sicurezza del territorio che saranno aperti nel 2019, la Regione Emilia-Romagna ha programmato e finanziato interventi anche nel territorio di Castel Bolognese.

Tra questi sono previsti i lavori di somma urgenza per il ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo, la ricostruzione della golena e dell’argine del fiume Senio, a Ca’ Rossi di Biancanigo, nei pressi del Parco fluviale. Il finanziamento è di 130 mila euro. L’intervento sarà effettuato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione.