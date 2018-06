Casolana, arriva il viadotto sulla provinciale: e un tratto di strada si allargherà

Lunedì 25 giugno partiranno nel territorio ad ovest della Città di Riolo Terme, i lavori di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo l'ex Statale 306 Casolana, 1°lotto-2°stralcio”. Con l'intervento, dell’importo complessivo di 3.500.000 euro interamente finanziato con contributo concesso alla Provincia di Ravenna dalla Regione Emilia Romagna, si vuole procedere all’adeguamento funzionale di un ulteriore tratto della Provinciale 306 Casolana nei pressi degli abitati di Isola e di Borgo Rivola ed alla contestuale eliminazione della viziosità plano-altimetrica rappresentata dall’esistente tornante in prossimità della Strada Comunale Marotta.

L'intervento inizierà dalla sezione di chiusura dei lavori ultimati dalla Provincia di Ravenna nel 2010 ed interesserà un tratto stradale della lunghezza di circa un chilometro in direzione Casola Valsenio prevedendo l’allargamento della sede stradale, la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Cà Brete ed il consolidamento del pendio sovrastante la Provinciale 306 compreso tra il Rio Cà Brete ed il Rio Cocco.

I lavori dureranno circa sedici mesi: per tutta la durata sarà garantita la circolazione del traffico leggero e pesante lungo la Casolana, arteria di strategica importanza per la mobilità della vallata del fiume Senio. Nello specifico verrà non solo realizzata una strada di servizio ma anche verranno messe in atto, da parte dell’ Impresa appaltatrice Frantoio Fondovalle srl di Modena, tutti gli apprestamenti e le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale.