Cimitero monumentale, 300 giorni di lavori: ecco cosa prevede il cantiere

Sono iniziati i lavori di consolidamento strutturale nel cimitero monumentale. Le zone interessate dai lavori sono tre distinte parti dell’edificio monumentale e in particolare la volta e l’arco dell’ingresso principale (lato Candiano), il portico del secondo cortile delle urne e il solaio del terrazzo est. Sono pertanto previsti per la volta e l’arco dell’ingresso principale un rinforzo e consolidamento teso a ripristinare la continuità strutturale dell’arco, per il solaio del terrazzo est la rimozione delle parti pericolanti e l’esecuzione di un nuovo solaio in latero-cemento con pavimentazione in cemento bicolore, per le volte a cupola ricostruzione della continuità strutturale con inserimento di catene oltre a interventi di pulizia generale, intonaci e tinteggiature. Il progetto risulta finanziato interamente con risorse comunali per 300mila euro e i lavori avranno una durata di 300 giorni.