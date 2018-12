Lavori con l'autogru: chiude la strada, modifiche a sosta e viabilità

Per alcune ore nella mattinata di mercoledì 19 dicembre a Faenza sarà chiuso al traffico un tratto di via Fanino Fanini, per i lavori in un immobile che prevedono l’uso di un’autogru. Il divieto di transito - dalle ore 7.30 alle 11.30 - riguarda il primo tratto di via Fanini, dall’intersezione con corso Mazzini, per circa una decina di metri. Sarà inoltre vietata la sosta di tutti i veicoli all’altezza del civico 2 di via Fanini, su entrambi i lati della strada.

