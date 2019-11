Lavori di adeguamento sismico nelle scuole: classi trasferite

Dopo che nel 2015 il Comune di Casola Valsenio aveva presentato una richiesta di finanziamento alla Regione sul bando per l'edilizia scolastica per realizzare interventi di miglioramento sismico e di efficientamento dell'edificio del Centro per l'infanzia “Lo Scoiattolo” per un importo complessivo di 221.268,31 euro, con il primo finanziamento ricevuto di 61.268,31 euro è stata realizzata la sostituzione della caldaia con un nuovo impianto a condensazione, il rinnovo degli infissi e il miglioramento sismico di alcune strutture e della zona ingresso.

Con l’ulteriore finanziamento assegnato (160.000 euro), si otterrà un adeguamento sismico del 100% della scuola dell'infanzia Sant’Apollinare, per una scuola sempre più accogliente e sicura. I lavori – affidati all’impresa Cmcf di Faenza – sono iniziati in questi giorni. Nel frattempo l’attività scolastica di asilo nido e scuola materna è stata trasferita nel primo piano della nuova ala dell’ex scuola media, in Via Roma 10, dove sono stati eseguiti i necessari interventi di adeguamento dei locali.