Lavori di asfaltatura e modifiche alla viabilità su diverse strade

Modifiche temporanee alla viabilità nei prossimi giorni a Faenza e nel forese. Domenica 1 aprile a Reda si disputa il “Gran Premio la Roda di Reda”, gara ciclistica su circuito stradale riservata alla categoria giovanissimi. Per consentire lo svolgimento della corsa domenica, dalle 7.00 alle 18.00, sarà vietata la sosta, su entrambi i lati delle strade interessate, in via Saldino (da via Reda a via Selva Fantino), via Selva Fantino (da via Saldino a via Caroli) e via Basiago (dal ponte dell'A14 a piazza Don Milani). Nelle stesse strade sarà inoltre temporaneamente sospesa la circolazione durante il passaggio dei corridori.

Lunedì 2 aprile a Granarolo Faentino, per una gara cicloturistica, divieto di circolazione e sosta dalle 7.00 alle 12.00 in piazza Donati, nell'area antistante il circolo Arci. Sempre lunedì 2 aprile, prendono il via a Faenza i lavori di rifacimento della facciata di un edificio al civico 5 di via Orto S.Agnese: per consentire l'effettuazione di questi lavori, dal 2 aprile fino al 2 maggio saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel tratto di via Orto S.Agnese compreso dall'intersezione con via Terracina fino a corso Matteotti, con doppio senso di circolazione per i soli residenti nei due tratti di via Orto S.Agnese liberi dal cantiere.

La prossima settimana, inoltre, a Faenza sono programmati i lavori di sistemazione del manto stradale di via Renaccio e via Argnani. L'intervento, previsto da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile, consisterà nella riparazione dei tratti più dissestati delle due strade, anche a seguito del maltempo delle settimane scorse. I disagi per i cittadini saranno limitati in quanto le due strade non saranno chiuse al traffico durante i lavori, ma saranno istituiti dei sensi unici alternati e solo per piccoli tratti, segnalati sul posto con appositi cartelli. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Acmar di Ravenna, aggiudicataria di questi interventi nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina.