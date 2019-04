Lavori di asfaltatura e traslochi: viabilità modificata su alcune strade

Prendono il via martedì 9 aprile i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Castel Raniero a Faenza, a completamento dell’intervento avviato nell’autunno scorso. Nei giorni 9 e 10 aprile sarà asfaltato il tratto di strada che dall’intersezione con la via Rinaldini - via Errano prosegue verso Brisighella. In questi due giorni il tratto interessato sarà chiuso al traffico. Da mercoledì 10 a venerdì 12 aprile sarà poi la volta del tratto di via Castel Raniero compreso dall’intersezione con via Errano fino a via Rio Biscia e alla stessa Rio Biscia, da via Castel Raniero a via Rinaldini. Si cercherà di contenere al massimo i disagi, soprattutto per i residenti, procedendo alla chiusura solo di tratti parziali della strada. Condizioni meteo permettendo, l’intervento si concluderà, come detto entro, venerdì 12 aprile. I lavori, eseguiti per conto del Comune di Faenza dall’impresa Antonio Capone, sono finalizzati a sanare le situazioni di criticità e dissesto, riconducibili principalmente a una struttura stradale non pienamente compatibile con i carichi a cui è spesso sottoposta, come il passaggio di numerosi mezzi pesanti.

Via Micheline, invece, sarà chiusa al traffico martedì 9 aprile per consentire le operazioni di un trasloco da un appartamento al civico 2-4 della strada. Via Micheline sarà chiusa all’intersezione con corso Garibaldi e sarà, inoltre, vietata la sosta di tutti i veicoli all’altezza dei civici 2 e 4. I soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia nel tratto di via Micheline compreso da via Laderchi a via XX Settembre e in via Laderchi. In caso di maltempo il trasloco sarà effettuato il giorno successivo, con eventuale rinvio a mercoledì anche dei divieti suddetti.