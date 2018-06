Lavori di asfaltatura su diverse strade comunali: modifiche alla viabilità

A seguito dei lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione del gas, lunedì 25 giugno partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale a Faenza. Gli interventi, programmati nella fascia oraria 07.00–20.00, riguardano via Mameli, via Cantinelli, via Berti, via Trieste e via Azzurrini. Il termine dei lavori è previsto per giovedì 28 giugno, salvo diversa programmazione in caso di maltempo. L'esecuzione dei lavori comporterà la chiusura delle suddette strade al traffico veicolare, con possibilità di accesso limitato all'autobus di linea. Le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno puntualmente indicate con apposita cartellonistica di preavviso e segnaletica di cantiere.

