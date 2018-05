Lavori di asfaltatura sulle strade del centro: viabilità modificata

Lunedi 7 maggio prendono il via i lavori di asfaltatura di viale IV Novembre a Faenza, che interesseranno l'intero tratto stradale compreso tra viale Baccarini e corso Garibaldi nella sola corsia di marcia con direzione Forlì. L'intervento, salvo avverse condizioni meteo, sarà portato a termine entro la giornata di martedì 8 maggio. Durante i lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Ieme srl di Cesena, appaltatrice dei lavori per conto dell'Unione della Romagna Faentina, sono previsti restringimenti delle corsie di marcia, ma si cercherà di ridurre al minimo i disagi per la circolazione L'esecuzione dei lavori è programmata, al mattino, tra le 8.30 e le 12.30, e il pomeriggio tra le 13.30 e le 20.00. Le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno puntualmente indicate con appositi cartelli informativi.

