Lavori di carico-scarico: sosta vietata in centro storico

Nella mattinata di venerdì 1 febbraio a Faenza sarà vietata la sosta in un breve tratto di via Cavour, per consentire le operazioni di carico e scarico materiali. Il divieto, che riguarda gli stalli blu all’altezza dei civici 8 e 8/a, sarà in vigore dalle ore 8.00 fino alle 13.00. La segnaletica informativa del divieto è già stata installata nell’area interessata.

