Lavori di manutenzione a Faenza: modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità giovedì 20 dicembre in via Cova, a Faenza, per i lavori di manutenzione di una casa. Dalle 7.30 fino alle 14.00 sarà vietata la sosta all’altezza del civico 44, per un tratto di circa venti metri, inoltre nella zona del cantiere si circolerà a senso unico alternato. In caso di avverse condizioni meteorologiche i lavori saranno rinviati al giorno successivo, con conseguente spostamento anche delle modifiche alla viabilità. Nell’area è già stata installata la segnaletica informativa.

