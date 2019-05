Lavori di manutenzione a un edificio: viabilità modificata

Un tratto di via Silvio Pellico, a Faenza, sarà chiuso al traffico nei prossimi giorni in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio al civico 57 della strada. L’ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la circolazione di tutti i veicoli, esclusi i residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, dalle ore 8.30 di martedì 28 maggio fino alle ore 18.00 di giovedì 30 maggio, nel tratto di via Silvio Pellico compreso dal civico 29 al civico 57. Alla chiusura del cantiere edile la strada sarà riaperta alla circolazione.

