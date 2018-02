Lavori di manutenzione alle fogne: modifiche alla viabilità

Per eseguire lavori di manutenzione e pronto intervento sulla rete fognaria per conto di Hera, dal 15 febbraio al 30 aprile si rende necessaria la chiusura di via Traversagno a Voltana, nel tratto compreso tra via Rotaccio e via Raspona. La viabilità sarà così modificata: i veicoli che percorrono la via Rotaccio (SP39 Fiumazzo) in entrambi i sensi di marcia dovranno proseguire diritto all'intersezione con la via Traversagno o svoltare nel tratto della via Traversagno compreso tra via Rotaccio e via Fiumazzo; i veicoli che percorrono la via Traversagno con direzione di marcia via Lunga - via Rotaccio per accedere al centro abitato di Voltana potranno immettersi in via Trotta. In tale intersezione infatti sarà posizionata la segnaletica di pre-chiusura strada.

Durante i lavori l'incrocio di via Raspona con via Traversagno potrebbe restare chiuso per qualche giorno. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it oppure il servizio clienti Hera al numero 800999500.