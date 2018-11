Lavori di manutenzione in un fabbricato: modifiche a sosta e viabilità

Vicolo Contradino, in centro storico a Faenza, sarà chiuso al traffico nella giornata di giovedì 15 novembre per consentire l'allestimento di un cantiere per i lavori di manutenzione di un fabbricato al civico 4 della strada. Un'apposita ordinanza vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, dalle ore 8.00 alle 18.00 di giovedì. Nel tratto non occupato dal cantiere sarà consentito il transito ai soli residenti.