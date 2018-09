Lavori di manutenzione su strade e marciapiedi di Castiglione e San Zaccaria

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria in cinque strade di Castiglione di Ravenna e San Zaccaria – le vie Ariona, Croce, Missiroli, 22 Ottobre 1944 e Ariano Casadei – che riguarderanno il rifacimento delle pavimentazioni stradali in alcuni casi e dei marciapiedi in altri per un importo di 99mila euro.

Nel dettaglio, in via Ariona, a Castiglione, si interverrà nel tratto a partire dal civico 24 di via Bagnolo Salara per una lunghezza di 820 metri; in via Croce, a San Zaccaria, si interverrà pressoché su tutta la strada, dalla via Dismano alla via Becchi, per una lunghezza di 1020 metri; in via Missiroli e in via 22 Ottobre 1944, sempre a San Zaccaria, si interverrà sui marciapiedi, per una lunghezza di 360 metri; infine in via Ariano Casadei saranno rifatti i marciapiedi, tranne i cordoli, per una lunghezza di 280 metri.