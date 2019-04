Lavori di manutenzione sulle strade nei Comuni collinari dell'Unione

I comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno recentemente approvato le variazioni di bilancio per destinare 54.000 euro alla manutenzione delle strade bianche ad uso pubblico. Le quote di compartecipazione variano in proporzione ai chilometri di strade dei rispettivi comuni interessati: 40.000 per Brisighella, 8.000 per Casola Valsenio e 6.000 euro per Riolo Terme.

Le risorse saranno gestite, tramite convenzione, dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale che stanzierà ulteriori 26.000 euro per raggiungere la cifra totale di 80.000 euro. Prosegue il rapporto con il Consorzio di Bonifica per dare sostegno alle abitazioni rurali e alle molte imprese agricole di questa parte di territorio particolarmente fragile.