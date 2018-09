Lavori di piazza Savonarola e manutenzioni stradali: si riunisce la Consulta

Mercoledì 5 settembre la Casa del volontariato di Lugo, in corso Garibaldi 114, ospita alle 20.30 la seduta della Consulta Lugo Centro. Alla seduta interverranno il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Casamento, l’assessore alla Parità territoriale e democrazia partecipativa Fabrizio Lolli, l’ingegnere Paolo Nobile, dirigente dell'Ufficio associato Area Infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo, l’architetto Giovanni Liverani, responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo, la comandante della Polizia municipale della Bassa Romagna Paola Neri e l’ispettore scelto Greta Pasi della Polizia municipale della Bassa Romagna. Nel corso della seduta verranno illustrati gli aggiornamenti sui lavori di piazza Savonarola e sulle manutenzioni stradali previste per il 2018. Verranno inoltre illustrate le modifiche alla viabilità in viale Miraglia.