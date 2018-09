Lavori di potenziamento alla rete elettrica a Castel Bolognese: servizi interrotti

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico in provincia di Ravenna. Venerdì 28 settembre, infatti, le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel comune di Castel Bolognese per lavori riguardanti la sostituzione di un conduttore nudo con un nuovo cavo di tipo “elicord”, più resistente a fenomeni di forte impatto sulla rete elettrica. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici nel centro cittadino di Castel Bolognese.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per venerdì con una doppia interruzione, rispettivamente dalle 09:00 alle 10:30 e dalle 13.30 alle 16:30. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito le vie interessate all’interruzione dalle 9 alle 10:30: via Berlinguer 14, 44p, 72, 94, via Biancanigo 240, 260, 288, via Zaccagnini 36, 56, 56p, via De Gasperi 9, 9d, 48, via Berlinguer 39, 75, via dei Mille 332, via dei Mille 359, via Borghesi p23, viale Roma 14. Di seguito le vie interessate all’interruzione programmata dalle 13:30 alle 16:30: via Emilia interna da 36 a 38, 44, 50, 56,60, via Pallantieri da 3 a 5, da 9 a 11, 17, piazza Bernardi da 14a a 14b, 14p, 18, via Emilia interna 39, da 43 a 49, via Gottarelli da 6 a 8, piazza Fanti da 1 a 5, 9, via Pallantieri 2, 6, 10, via Gottarelli 1, 7, 11, viale Umberto I 32x, via Costa 3, 13, 2p, piazza Fanti 10.