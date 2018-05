Lavori di potenziamento alla rete idrica: possibili disservizi

In accordo con l’Amministrazione Comunale, proseguono da parte di Hera, le azioni di potenziamento della rete idrica a Lugo. Giovedì 10 maggio l’azienda svolgerà un importante intervento al pensile dell’acquedotto di via Alighieri, che prevede lavori di manutenzione alla cabina di manovra che rappresenta il cuore dell’impianto. Al suo interno sono infatti contenute valvole, pompe e apparecchiature che servono alla gestione del serbatoio. Hera eseguirà inoltre l’inserimento di valvole sulle tubazioni in uscita dal serbatoio, che consentiranno una migliore gestione della rete. A seguito di queste opere sarà ancora più facile verificare i consumi idrici e ottenere utili dati per identificare e ridurre le perdite idriche della rete.

Durante il lavoro la rete urbana sarà comunque alimentata e non ci saranno interruzioni nel servizio idrico. Potrebbero invece verificarsi cali di pressione in alcune zone dell’area comunale. Hera prevede di terminare l’intervento entro il tardo pomeriggio di giovedì.