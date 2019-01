Lavori di pulizia alle banchine: modifiche alla viabilità sull'Adriatica

Per lavori sulla strada statale 16 “Adriatica” sono state disposte alcune limitazioni al traffico nella provincia di Ravenna. Da lunedì 14 e fino a giovedì 31 gennaio (fascia oraria 7:30/18:00), per lavori di pulizia della banchine, saranno attivi restringimenti in entrambi i sensi di marcia tra il km 147,860 e il km 157,860, nel territorio comunale di Ravenna.

