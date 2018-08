Lavori di restauro al cimitero monumentale: approvate due perizie

Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, la giunta comunale ha approvato due perizie per lavori di restauro e per la realizzazione di nuove recinzioni nel cimitero monumentale. Si tratta di interventi che prevedono, nel primo caso, il restauro delle scale dei bracci corti (lato nord) con la sostituzione dei gradini maggiormente degradati, dei rivestimenti in marmo delle scarpate e la realizzazione di nuove recinzioni modulari del tutto simili a quelle esistenti in diverse parti della struttura. Nella seconda perizia si aggiunge la realizzazione dei corrimani in quattro scale e la realizzazione di ringhiere simili alle esistenti. Entrambe le perizie prevedono una spesa di 45mila euro, per un totale di 90mila euro.