Lavori di rimozione di una gru: viabilità rivoluzionata nel centro di Lugo

Giovedì 31 maggio dalle 13 alle 19 saranno necessarie modifiche alla viabilità per permettere la rimozione di una gru da via Baracca. Nello specifico, via Baracca sarà chiusa al traffico dall'intersezione con via Fratelli Cortesi fino all'intersezione con viale Degli Orsini; nel medesimo tratto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati e divieto di circolazione, compresi i residenti. In via Fratelli Cortesi sarà invertito il senso di marcia con direzione da via Baracca a via Poveromini/Manzoni e obbligo di svolta a sinistra in via Poveromini. In viale Manzoni viene mantenuto il senso di marcia attuale (da via Ricci Curbastro a via Poveromini) con obbligo di svolta a destra in via Poveromini.

In via Poveromini nel tratto compreso tra via Fratelli Cortesi e via Righi sarà istituito il senso unico di marcia (con direzione da via Fratelli Cortesi/Manzoni a via Righi). Obbligo di svolta a sinistra in via Righi per chi percorre via Poveromini (con direzione di marcia via Magnapassi/via Fratelli Cortesi); obbligo di proseguire diritto in via Poveromini e di svolta a destra in via Righi per chi percorre via Poveromini (con direzione di marcia via Ftratelli Cortesi/Manzoni). È possibile raggiungere il parcheggio della Collegiata percorrendo via Baracca e svoltando poi a sinistra in via Fratelli Cortesi. Tale viabilità è già stata collaudata l'anno scorso in occasione della ristrutturazione di via Baracca nel medesimo tratto. Sui punti critici (uscita parcheggio Collegiata e incrocio tra viale Manzoni e via Fratelli Cortesi), le maestranze dell’azienda incaricata del lavoro saranno presenti per fornire indicazioni stradali.