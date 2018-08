Lavori di ripristino della rete fognaria: le vie del centro chiudono al traffico

Per lavori di ripristino della rete fognaria a Faenza, da lunedì e fino a venerdì 31 agosto prossimo sarà vietata la sosta in un tratto di circa quaranta metri di via Mura Diamante Torelli, a partire dal civico 35. Per un analogo intervento nella giornata di mercoledì 29 agosto, dalle ore 7.00 alle 20.00, sarà vietata la circolazione in via Santa Maria dell'Angelo, nel tratto compreso dal civico 15 fino all'intersezione con via Barbavara. Pertanto i veicoli transitanti in via Cavour dovranno obbligatoriamente procedere diritto all'intersezioe con via S.Maria dell'Angelo.

Sarà inoltre sospesa temporaneamente la zona a traffico limitato in via Castellani, con rimozione del fittone e istituzione dello stop per i veicoli provenienti da via Castellani all'intersezione con via S.Maria dell'Angelo, via Zanelli e via Severoli. Sempre in tema di viabilità da lunedì e fino al 26 settembre prossimo sarà vietata la sosta in due stalli blu in via Cavour, a lato dei civici 17 e 19, per i lavori di manutenzione ordinaria in un immobile.