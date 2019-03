Lavori di riqualificazione e sosta vietata nelle strade di Faenza

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti stradali di via Granarolo e via Castel Raniero a Faenza, a completamento dell’intervento avviato nelle due strade nell’autunno scorso. Lunedì 25 marzo inizieranno i lavori in via Granarolo nel tratto che si sviluppa nel centro abitato, che prevedono la sistemazione della pavimentazione e l’attuazione di alcuni interventi ritenuti necessari a mitigare la velocità e a mettere in sicurezza le intersezioni stradali e gli attraversamenti pedonali, anche grazie all'utilizzo di una nuova segnaletica verticale e orizzontale e l'installazione di nuovi corpi illuminanti per gli attraversamenti.

Dopo circa una settimana partiranno anche i lavori in via Castel Raniero per l’asfaltatura del secondo tratto della strada, fino all’intersezione con le vie Rinaldini ed Errano. Saranno così sanate le situazioni di criticità e di dissesto, riconducibili principalmente a una struttura stradale non pienamente compatibile con i carichi a cui è spesso sottoposta, come il passaggio di numerosi mezzi pesanti. I due interventi saranno portati a termine - condizioni meteo permettendo – quasi contestualmente, entro fine aprile-inizio maggio.

Nella mattinata di lunedì 25 marzo, inoltre, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli in un breve tratto di via Cavour, per consentire lavori di carico e scarico materiali. Il divieto, che sarà in vigore dalle ore 8.00 fino alle 12.00, o comunque fino al termine dei lavori, riguarda il tratto di via Cavour compreso dal civico 8 al civico 8/a. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.