Lavori di ristrutturazione in centro storico: sosta e viabilità modificate

Divieti in centro storico, a Faenza, nella giornata di lunedì 29 luglio, in concomitanza con alcuni lavori edili. Per l’intervento di ristrutturazione delle cantine dell’osteria Sant’Agostino, vicolo Gottardi sarà chiuso al traffico - dalle ore 7.00 alle 19.00 - all’intersezione con corso Matteotti. Sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati della strada, per tutta la via. Fino alla sera la circolazione in vicolo Gottardi sarà consentita ai soli residenti, in doppio senso di marcia. Sempre lunedì 29 luglio, dalle ore 7.30 alle 11.00, divieto di sosta in via Cavour, nel tratto compreso dal civico 8/a fino al civico 10. In entrambe le strade eventuali veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !