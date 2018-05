Mercoledì 16 maggio via Zuffe, a Faenza, sarà chiusa al traffico per alcune ore per i lavori di ristrutturazione di un edificio. Il divieto di transito per tutti i veicoli a motore sarà in vigore dalle 13.00 fino alle 17.00.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !