Lavori e feste di vicinato in centro: modifiche alla viabilità

Divieti in due strade del centro cittadino di Faenza nella giornata di venerdì 3 agosto. In via Frà Domenico Paganelli, a causa di lavori per il montaggio di dissuasori anti-piccioni in un edificio, sarà vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella mattina, dalle 8.00 alle 12.00. Durante la chiusura al traffico la circolazione sarà consentita, in doppio senso di marcia, ai soli residenti. Sempre venerdì, per una festa di vicinato, via Montalto sarà chiusa al traffico in serata, dalle 19.00 alle 23.00. Anche in questo caso dal divieto sono esclusi i soli residenti.

