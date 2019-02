Lavori sulla E45, auto deviate a San Zaccaria: "Traffico insostenibile e pericoloso"

A seguito dei lavori stradali sulla E45, nel ravennate il traffico è stato dirottato sulla strada locale, che attraversa l’abitato della frazione di San Zaccaria. "Questo fatto provoca disagi e pericoli per gli abitanti - spiega il consigliere della Lega Nord Learco Vittorio Tavoni, presentando un question time in consiglio comunale - che devono subire il passaggio continuo dei mezzi pesanti, nella gran parte dei casi senza il rispetto del limite dei 50 chilometri orari (l’autovelox non si trova all’inizio del paese). Tali mezzi provocano una rumorosità e un inquinamento intollerabili. Inoltre l’attraversamento della strada mette in serio pericolo l’incolumità di pedoni e ciclisti, in particolare delle persone anziane, degli scolari e dei disabili. L'Anas ha dichiarato che tale situazione permarrà anche la prossima settimana, tuttavia per lavori eseguiti in tempi recentissimi, sempre sulla E45, l’Anas ha inizialmente promesso tempi di esecuzione che poi sono stati prorogati più volte: si teme che anche in questo caso la fine dei lavori possa protrarsi nel tempo. A tutt’oggi le Autorità locali competenti di Comune e Provincia (che fanno capo al sindaco Michele de Pascale) non hanno preso alcun provvedimento per alleviare i disagi dei residenti di San Zaccaria. Si chiede quindi agli enti competenti di intervenire con la massima urgenza con le persone e i mezzi più idonei per alleviare i disagi e i pericoli cui sono sottoposti i cittadini locali".

