Al via i primi lavori all'ex Caserma Alighieri: diventerà un parco

All'interno dell'area dell'ex caserma Dante Alighieri in via Nino Bixio sono in corso da lunedì, e per un paio di settimane, i lavori di pulizia dalle piante infestanti, a cui seguirà il rilievo architettonico degli edifici. Tali lavori sono propedeutici all'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo che il Comune sta sviluppando per giungere all'intera rigenerazione dell'area di sua proprietà grazie anche al contributo vinto con il bando della Regione Emilia-Romagna.

La stessa Regione e il Comune di Ravenna parteciperanno tra l’altro, dal 3 al 6 aprile a Riva del Garda, alla settima Rassegna urbanistica nazionale, nel corso della quale saranno presentati gli interventi dei Comuni che si sono aggiudicati il finanziamento della Regione, compreso appunto “Ravenna Rigenera”. Il progetto revede la bonifica e demolizione di gran parte degli ex edifici militari privi di valore storico per destinare l'area a parco pubblico. Durante i lavori necessari a realizzare il parco verrà svolto anche un importante approfondimento archeologico sulle potenzialità dell'area, data la sua posizione strategica all'interno della città.