Lavori in centro a Faenza: sosta vietata e disagi per i pedoni

Sosta vietata per circa un mese in un tratto di corso Baccarini, a Faenza, a causa dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'immobile dell'istituto statale d'arte. Da lunedì 15 gennaio fino al 19 febbraio sarà infatti vietata la sosta di tutti i veicoli, in entrambi i lati della strada, in un tratto di circa cinquanta metri di corso Baccarini, a partire da via Campidori verso via Cavour. Disagi anche per i pedoni che dovranno spostarsi sul marciapiede opposto all'istituto, sia all'intersezione con via Campidori che all'incorcio con via 20 settembre.

