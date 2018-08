Lavori in centro a Lugo: viabilità e sosta modificata per oltre tre mesi

Dal 9 agosto al 30 novembre in via Fratelli Ferrucci a Lugo la viabilità sarà modificata per consentire lo svolgimento di lavori edili. Tutti i giorni sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta al civico 4 da mezzanotte alle 24. Giovedì 9 agosto inoltre via Fratelli Ferrucci sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 10. I residenti potranno accedervi, ma per uscire dovranno percorrere la via nella direzione di marcia opposta e accedere in piazzale Cavina. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 054538444 o email urp@comune.lugo.ra.it.

