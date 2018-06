Lavori in centro storico a Lugo: modifiche a sosta e viabilità

Da lunedì 18 giugno a venerdì 20 luglio via Gardenghi, a Lugo, sarà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 18 per consentire alcuni lavori di ripristino della rete idrica. Nello stesso periodo, su tutta la via sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta. La viabilità subirà quindi alcune modifiche. Chi percorre via Guerra, con direzione di marcia via Mentana-via dei Melandri e viceversa, dovrà proseguire diritto all'intersezione con via Gardenghi. Inoltre, i veicoli che percorrono via dei Melandri con direzione di marcia viale Europa-via Pulicari dovranno svoltare a destra in via Pulicari, mentre chi percorre via Pulicari con direzione di marcia via dei Carracci-via dei Melandri dovrà svoltare a sinistra in via dei Melandri. I residenti di via Alessandrini dovranno uscire utilizzando via dei Melandri.

Da martedì 19 a giovedì 21 giugno, invece, dalle 7 alle 20 vicolo Pauroso resterà parzialmente chiuso al traffico per consentire il montaggio di una struttura prefabbricata. La via, a senso unico con direzione da via Casagrandi a via Villa, sarà chiusa dall'intersezione con via Casagrandi fino al civico 15. La viabilità subirà quindi alcune modifiche: istituzione di un doppio senso di marcia in vicolo Pauroso; divieto di sosta con rimozione coatta in vicolo Pauroso dall'incrocio con via Casagrandi fino al civico 15 per il lato destro e fino al civico 8 per quello sinistro; obbligo di proseguire diritto all'intersezione con vicolo Pauroso per i veicoli che percorrono via Casagrandi con direzione di marcia da via Paurosa a via Galvani. I residenti di vicolo Pauroso potranno accedere e uscire da vicolo Pauroso utilizzando via Villa.