Lavori in centro storico: strada chiusa a traffico e sosta

Martedì 6 febbraio sarà chiuso al traffico un tratto di via Cavour a Faenza per consentire i lavori di installazione di una gru edile. L'apposita ordinanza vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli dalle 7 alle 20, nel tratto di via Cavour compreso dal civico 11 fino al civico 23. I veicoli transitanti in via Cavour, con direzione valle, dovranno obbligatoriamente svoltare in via Santa Maria dell'Angelo. Sarà invece consentito l'accesso al parcheggio di via Cavour.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !