Lavori in Comune e Riciclofficina: donate in beneficenza le bici riparate dalle 'magliette gialle'

Le prime undici biciclette riparate dai ragazzi e dalle ragazze di "Riciclofficina - Lavori in Comune" sono state donate venerdì mattina alla Caritas di Mezzano, ai servizi sociali del territorio e a Linea Rosa. L’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini e la presidente del Consiglio territoriale di Mezzano Maria Gloria Natali hanno consegnato a Dino Veroli, volontario Caritas, e a Oriana Mengozzi, assistente sociale, le bici rimesse a nuovo durante la settimana di "volontariato attivo per la tua città" che si è svolta presso i locali attigui alla stazione ferroviaria di Mezzano.

"Non è facile per voi ragazzi – ha detto l’assessore Baroncini rivolto alle “magliette gialle” - incrociare occasioni di questo genere, che uniscono manualità e socializzazione e sono anche un esempio di cittadinanza attiva. Ringrazio Luca Dubbini dell’associazione Villaggio Globale, che vi ha seguiti in questo laboratorio e mi auguro che manteniate i contatti con le associazioni, soprattutto con quelle che operano nel territorio, per continuare l’esperienza del volontariato". "Questi sono i risultati tangibili dell'impegno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – ha sottolineato Gloria Natali - un bell'esempio di come la generosa azione civica riesca a produrre momenti di collaborazione a vantaggio di tutti". Il laboratorio sarà replicato in agosto presso il centro comunale giovanile Quake in via Aquileia.