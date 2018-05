Lavori in corso a Ponte Nuovo: modifiche alla viabilità in diverse strade

A partire da lunedì 4 giugno si eseguiranno lavori di riasfaltatura, a Ravenna, in via del Pino tra via Dismano e via dell’Ulivo. Si prevede anche la riasfaltatura dell’incrocio con via dei Cotogni e via dei Peschi. Vista la presenza di scuole, nel tratto in prossimità di esse si lavorerà al di fuori degli orari di ingresso e uscita per creare minor disagio possibile e condizioni di maggior sicurezza. Il lavoro sarà eseguito per tratti e la circolazione sarà regolata attraverso l’uso di semaforo e/o movieri. I lavori complessivamente dureranno un paio di giorni. A seguire sarà realizzata poi la segnaletica orizzontale.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !