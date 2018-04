Lavori in corso: il sottopasso ferroviario chiude al traffico

Nei prossimi giorni è programmato un intervento di consolidamento del sottopasso ferroviario di via Cesarolo, a Faenza. A causa dei lavori, via Cesarolo sarà chiusa al traffico all'altezza del sottopasso dalle 8.00 di venerdì 13 aprile fino alle 19.00 di lunedì 16 aprile. La chiusura del sottopasso sarà segnalata con cartelli posizionati alle intersezioni di via Cesarolo con la via Testi e via Reda.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !